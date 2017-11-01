С 1 ноября бесплатно слушать музыку в приложении «ВКонтакте» можно лишь до 30 минут в сутки

С 1 ноября бесплатно слушать музыку в мобильном приложении «ВКонтакте» можно лишь до 30 минут в сутки. Аналогичные ограничения касаются приложений «Одноклассники» и Boom. Об этом сообщает TJ со ссылкой на агентство United Media Agency, которое выступает посредником между Mail.Ru Group и правообладателями.

Компании планировали сократить лимит еще месяц назад, когда появились первые ограничения. Если с 1 октября пользователи приложений могли бесплатно слушать до 60 минут музыки в фоновом режиме, то теперь - не более 30 минут.

Чтобы снять ограничения, необходимо оформить подписку на музыкальный сервис, полная платная версия стоит 149 рублей в месяц. Она также отключает рекламу и дает возможность сохранять музыку для прослушивания без доступа в интернет. Фоновое прослушивание музыки в веб-версиях «ВКонтакте» и «Одноклассников» не ограничено - на них нововведение не распространялось.

«Подписка на доступ к музыкальному сервису позволяет авторам и исполнителям зарабатывать на своих произведениях. Благодаря партнерству с крупнейшими музыкальными лейблами мы продолжаем развитие музыкального раздела и увеличение библиотеки качественных аудиотреков», - заявили представители United Media Agency.

Ранее в UMA объясняли введение подписки договоренностями с крупными музыкальными студиями, среди которых были Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network. Платная подписка на музыку во «ВКонтакте» действует с момента перезапуска музыкального раздела - 28 апреля 2017 года. При подключении подписки первый месяц доступен бесплатно.