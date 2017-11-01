В Петербурге задержали полицейских из-за похищения человека. В СИЗО до 13 декабря отправлены начальник отдела по незаконному обороту наркотиков полиции на водном транспорте Антон Боев, старший лейтенант Владимир Груздев и бывший сотрудник УФСКН Николай Лавров.

Они задержаны в рамках уголовного дела по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц». По версии следствия, 2 августа 2017 года у АЗС «Несте» на Среднем проспекте Васильевского острова Боев, Грузов и Лавров заставили местного жителя сесть в машину.

После этого они отвезли петербуржца на Детскую улицу, где он откупился от подозреваемых, передав им 300 тыс. рублей. Обыски по данному делу прошли днем ранее, 31 октября.