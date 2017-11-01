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Полтавченко попросили создать комиссию по переезду СПбГУ в новый кампус

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© Фото: Instagram / @ulaysstreet

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С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания.

Губернатор Георгия Полтавченко попросили создать специальную комиссию по переезду СПбГУ в новый кампус. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания, пишет "Интерфакс".

Инициатором обращения выступила фракция "Единая Россия", в нем говорится о создании межведомственной рабочей группы, чтобы определить территорию для строительства нового кампуса университета.

По мнению лидера фракции Александра Тетердинко, потенциал вуза достиг пределов своей реализации, "во многом по причине разобщенности и неприспособленности к современным условиям его имущественного комплекса". Он также сослался на данные рабочей группы при правительстве РФ, согласно которым "более половины зданий университета изначально не были приспособлены под современную учебно-научную деятельность мирового уровня и не могут быть приспособлены".

Предполагается, что в рабочую группу войдут представители исполнительной и законодательной власти, а также руководство СПбГУ. В задачу группы войдет определение территории, пригодной для создания единого кампуса, проработка связанных с этим юридических и имущественных вопросов и подготовка проекта соответствующих изменений в Генплан.

Новый кампус СПбГУ должен включать в себя научно-технологический медицинский комплекс (включая университетскую клинику) на 700 коек (до 50 тыс. пациентов в год), научный парк (до 50 ресурсных центров) для инструментального обеспечения образовательных и научных проектов, исследовательские и учебные лаборатории, около полторы тыс. учебных аудиторий, академическую гимназию, объекты спортивной инфраструктуры (стадион, бассейн, игровые и тренажерные залы), студенческие общежития на 20 тыс. проживающих и другое.

Вопрос вызвал обсуждение у депутатов, в ЗакСе нашлись противники переезда учебного заведения, пишет "Фонтанка.ру". Например, Алексей Ковалев высказал опасение, что преподавательскому составу не предоставят квартир при новом кампусе и многим придется уволиться, так как будет неудобно ездить на окраину города. Кроме того, он отметил, что не ясно, что будет при переезде со старыми зданиями вуза - их может ждать судьба Биржи на стрелке Васильевского острова.

Максим Резник высказал мнение, что в СПбГУ нужно не место менять, а возвращать атмосферу творческой свободы: "Во времена СССР атмосфера в вузах была более свободная, чем в среднем по стране, а в нынешние времена в СПбГУ - наоборот. Так что никакие переезды этому не помогут.  А сейчас нужно не тот университет обсуждать, а Европейский, который нужно спасать", - заявил Резник. 

Место для строительства нового кампуса пока не определено. Ранее предполагалось, что новый кампуса может быть расположен в Курортном районе, однако из-за сложности передачи земельного участка этот вариант отложили. На своих землях в Пушкинском районе построить единый кампус предложил племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы "Детскосельский". Решение о размещении вуза там пока не принято. Также власти Ленобласти предложили СПбГУ переехать в Гатчину.

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