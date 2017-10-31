Госдума согласилась не считать фамилию Маршала Блюхера нецензурной. Днем ранее, 30 октября, электронная приемная не приняла жалобу жительницы Петербурга, так как нашла в ней слово "хера".

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"Отправляла письмо в Госдуму. Обыскалась слова "хера", из-за которого программа не пропускает письмо. Оказалось, что это слово было в адресе "проспект Маршала Блюхера", - рассказала тогда активистка.

В итоге ей ответили из Управления по работе с обращениями граждан Госдумы. В ведомстве извинились и сообщили, что теперь обращение может быть подано, и его рассмотрят в более короткие сроки.

Инцидент назвали технической ошибкой, которая уже устранена. Тем не менее в Северной столице уже распространяется новый мем: "Какого Блюхера?"