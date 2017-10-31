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Рухнувший под ногами пассажиров трап был отремонтирован силами Пулково

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

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В результате инцидента, который произошел 28 сентября, погибла полуторагодовалая девочка.

Рухнувший под ногами пассажиров трап был отремонтирован силами Пулково. Обнаружен целый «цех» по производству самодельных запчастей для оборудования аэропорта. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел 28 сентября, в результате неисправности трапа с трехметровой высоты упали женщина с ее полуторагодовалой внучкой. Девочка спустя две недели скончалась в больнице Северной столицы.

По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела, а часть трапов в Пулково вывели из эксплуатации. Сейчас в эропорту идет комплексная проверка, назначена целая серия экспертиз, пишет «Фонтанка.ру».

Как выяснилось, в конце сентября сломался самоходный трап Smartstep-2 американского производителя FMC. При выходе пассажиров «Уральских авиалиний» подломилась поворотная ось, соединяющая выдвижную площадку с лестницей трапа. Оригинальная ось FMC была заменена на самодельную, выточенную в Пулково.

Первым к уголовной ответственности привлечен начальник участка механических работ (УМР) Службы спецтранспорта Пулково (ССТ) Александр Козельский. По первоначальной версии следствия, он осмотрел неисправный трап, самостоятельно принял решение отремонтировать ось площадки, дал задание двум подчиненным работникам выточить новую взамен сломанной, установил самоделку на трап и выпустил его на линию.

Спустя месяц СКР выяснил, что в Пулково действует «цех» по производству самодельных запчастей. По данным «Фонтанки.ру», следствию известно конкретное лицо, отдавшее распоряжение о ремонте трапа с заменой сломанной детали. Отдельная группа специалистов отвечает за снабжение производственников запчастями и материалами. Еще одна группа осуществляет приемку починенной техники и выпуск транспортных средств и механизмов на линию. Отдельный штат ведет техническую документацию на наземное оборудование, средства перронной механизации, транспорт и технологическое оборудование.

В штате УМР состоят мастер, токарь-фрезеровщик, аккумуляторщик, сварщик, механик, маляр. Они обязаны по заявкам всех подразделений Пулково изготавливать запчасти, ремонтировать отдельные детали, узлы и агрегаты, а также, как следует из распоряжения «Воздушных ворот Северной столицы» об организации технического обслуживания и ремонта наземного оборудования от 24 октября 2016 года, выполнять «нестандартные производственные задачи» своими силами.

При этом в Руководстве по организации работы и обслуживания спецавтотранспорта (РОРОС-95), утвержденном Федеральной авиационной службой России, упоминание нестандартных задач не встречается.

По словам адвоката Алексея Соколова, представляющего интересы Козельского, следствие назначило серию экспертиз – трассологическую, материаловедческую, инженерно-техническую. «На данный момент преждевременно говорить о вине моего клиента. По делу установлены не все существенные обстоятельства», - рассказал защитник.

К уголовной ответственности привлечен также врио руководителя ССТ Валентин Чернаенко. Его обвинили в оказании небезопасных услуг (статья 238 УК). Третье уголовное дело, по халатности (статья 293 УК), пока расследуется без подозреваемых. Кроме СКР проверять Пулково продолжает прокуратура.

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