МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге 31 октября. Синоптики обещают усиление северного ветра до 12-14 м/с на высоте 25 метров.

При сильном ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также обязательно закрыть окна.

Если у вас есть автомобиль, то необходимо поставьте его в гараж. При отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Кроем того, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).