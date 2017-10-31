Судебным приставам разрешили задерживать неплательщиков алиментов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

Ранее приставы были вынуждены обращаться в полицию за помощью, чтобы уклоняющийся от уплаты алиментов человек пришел к ним, при этом сами они не имеют права задерживать должников.

Новые поправки, которые внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях, наделяют приставов полномочиями по административному задержанию. Инициатива должна сократить сроки взыскания денег.