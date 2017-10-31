Минприроды опубликовало законопроект под названием «херня»

Министерство природных ресурсов 30 октября опубликовало законопроект под названием «херня». Текст появился на официальном портале нормативных правовых актов. Об этом сообщил канал «Дождь».

Речь идет о проекте приказа «О внесении изменений в Правила охоты». Прикрепленные к публикации файлы называются «херней». Проект предлагает конкретизировать правила весенней охоты в различных регионах, утвержденные приказом Минприроды в 2010 году.

В Минприроды ответили, что такое название появилось из-за технической ошибки. «Мы пытаемся с Минэкономразвития связаться, чтобы исправить, но кажется уже закончился рабочий день», - прокомментировали ошибку в министерстве. К 13 часам 31 октября ошибка уже исправлена.

В этот же день, 30 октября, Госдума обидела проспект Маршала Блюхера. Электронная приемная не приняла жалобу жительницы Петербурга, так как нашла в ней нецензурное слово «хера». В Северной столице уже распространяется новый мем: «Какого Блюхера?»

Фото: «Дождь»