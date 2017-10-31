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ФСБ задерживает оперативников транспортной полиции Петербурга за похищение человека

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© Фото: Андрей Стенин/ РИА «Новости»

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Сейчас идут обыски в кабинетах оперативников уголовного розыска МВД на водном транспорте.

ФСБ задерживает оперативников транспортной полиции Петербурга за похищение человека. Кроме того, сейчас идут обыски в кабинетах оперативников уголовного розыска линейного отдела МВД на водном транспорте. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Обыски и задержания проходят в рамках уголовного дела по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц». В материалах дела говорится, что неизвестные лица под видом сотрудников полиции насильно возили петербуржца на автомашине, после чего он откупился, чтобы не быть привлеченным к ответственности.

Вначале обыски начались в квартирах начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уголовного розыска линейного подразделения на водном транспорте майора полиции Антона Боева и его подчиненного, старшего лейтенанта Владимира Груздева. Также известно, что обыск коснулся и жилища бывшего сотрудника УФСКН.

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