Найдено первое тело погибшего при крушении вертолета у Шпицбергена

Найдено тело погибшего члена экипажа при крушении российского вертолета Ми-8 АМТ у архипелага Шпицберген. Оно было обнаружено подводным поисковым аппаратом рядом с местом катастрофы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

О крушении вертолета стало известно днем 26 октября. По данным Министерства энергетики РФ, на борту вертолета Ми-8 АМТ находились восемь человек, в том числе петербургские ученые. Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каули.

Кроме того, на борту были члены экипажа Евгений Баранов, Владимир Фролов, Алексей Поуляускас, Марат Михтаров и Алексей Королев. Информации о судьбе людей на борту пока нет. Следов воздушного судна до сих пор обнаружено не было. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, обломки вертолета были обнаружены в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. Ранее источник издания рассказал, что причиной крушения вертолета компании "Арктикуголь" у Шпицбергена назвали ошибку пилотов. Во время полета у побережья архипелага были сложные погодные условия.