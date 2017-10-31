Два участка на трассе М-11 Москва-Петербург стали платными. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте правительства России.

"Подписанным распоряжением устанавливается, что автомобильная дорога М-11 Москва - Петербург на участках 208-й км - 258-й км в Тверской области и 334-й км - 543-й км в Новгородской области будет использоваться на платной основе", - говорится в документе.

Участки становятся платными на 93 года - до 7 июля 2110 года. Объехать их можно будет по трассе М-10 "Россия". Средства, полученные за счет сбора платы за проезд, направят на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.

Помимо наличных, банковских карт и транспондеров оплатить проезд по платным дорогам можно будет с помощью мобильного приложения. Оно разрабатывается собственным IT-отделом ГК "Автодор". Приложение будет работать аналогично транспондеру: водитель сможет проехать ПВП без остановки по специально отведенным для этого полосам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию "Российские автомобильные дороги".