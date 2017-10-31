В Петербурге 31 октября днем будет небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем - от одного до трех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Днем небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет слабо повышаться. Восход солнца был в 08:16, закат будет в 17:07. После заката температура воздуха опустится до минус восьми градусов, ночью будет без осадков.