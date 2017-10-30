В Петербурге почтут память жертв крушения А321 над Синаем

В Петербурге 31 октября почтут память жертв крушения А321 над Синайским полуостровом. В авиакатастрофе, которая произошла два года назад, погибло 224 человека - 217 пассажиров, из них 25 детей, и семь членов экипажа. Об этом сообщили в комитете по социальной политике.

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Завтра в 12:00 в Троицко-Измайловском Соборе пройдет поминальная панихида, а колокола во всех церквях в Петербурге пробьют в этот день 224 удара - в память о каждом погибшем.

В Ленобласти в 14:00 откроется мемориал "Сад Памяти" на Румболовской горе во Всеволожском районе. В Федоровском Соборе 1 ноября в 19:00 состоится концерт духовной музыки "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова.

Среди погибших 130 жителей Петербурга, 46 жителей Ленобласти, 36 человек проживали в других регионах (Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Алтайский край, Смоленская область, Республика Удмуртия, Архангельская область, Мурманская область, Тамбовская область), еще четыре погибших были из Украины и один из Республики Беларусь.