Французский модный дом Celine выпустил брюки с картой Ленинграда и Ленобласти времен СССР. Укороченные брюки, выполненные из шелка, вошли в осенне-зимнюю коллекцию 2017 года. Необычные брюки можно купить на официальном сайте дома мод за 2500 евро, то есть за около 168 тыс. рублей.

Это не первый раз, когда Celine использует в качестве принта карту - в сентябре текущего года в продаже появился плащ, на котором изображены карты Кирова и Уральска, с надписью Restricted, что означает «засекреченные». Плащ выполнен из стопроцентного шелка на двубортной застежке с рукавами реглан.

Celine - французский бренд, выпускающий продукцию класса pret-a-porter de luxe. В ассортимент марки входит женская и мужская одежда, сумки, обувь, парфюмерия, очки, ремни, портмоне и прочее.