Картина дня: «Зенит», стадион на Крестовском острове и Сирия

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стало поражение «Зенита» в матче с московским «Локомотивом». Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «78.ru» (18:25), «Фонтанка.ру» (18:30) и «Мой район» (18:35).

Матч 15-го тура чемпионата России по футболу прошел вечером 29 октября на «Зенит-арене». Петербургская команда проиграла со счетом 0:3. Все три гола были пропущены во втором тайме. Из-за этого поражения «Зенит» отстал на три очка от сохранившего лидерство «Локомотива».

Петербургский клуб не может выиграть уже в четвертом матче чемпионата России подряд, а забить – в третьем подряд. Следующий матч «Зенит» сыграет в Лиге Европы против норвежского «Русенбурга» 2 ноября, а в чемпионате России – против «Рубина» 5 ноября, обе игры пройдут на выезде.

После игры на новом стадионе Петербурга главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал арену потрясающей, но отметил несовершенство футбольного поля. «Потрясающая арена, она просто великолепная. Другой вопрос, что к полю есть претензии», - сказал Семин.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стала давно не появляющаяся в топах обсуждаемых новостей Сирия. В рамках надвигающегося VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября, сирийской стороне будет передана 3D-модель древней Пальмиры.

«Берем две экстремальные стороны этого: сохранение культурного наследия в условиях военных конфликтов и революций, и доступность для людей с особыми потребностями, особыми возможностями. И будут несколько важнейших событий. Одно будет посвящено Сирии и там будет передано сирийской стороне будет передана 3D-модель Пальмиры, будут подписаны разные соглашения», - цитирует Regnum директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Мой район» и «Фонтанка.ру».