Петербург присоединился к акциям памяти жертв политических репрессий. Ежегодно 30 октября несут цветы к Соловецкому камню на Троицкой площади. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Северной столице.

В церемонии приняли участие руководитель центра «Возвращенные имена» Анатолий Разумов, член правления российского общества «Мемориал» Владимир Шнитке, сопредседатель Санкт-Петербургской общественной организации «Мемориал» Александр Даниэль, а также председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков и депутаты Законодательного собрания и многие другие.

Фото: ombudsmanspb.ru

«Многие думают, что память о политических репрессиях – это лишь вопрос социальной помощи. Очень важно – помнить о долге перед живущими рядом с нами жертвами репрессий. У нас в городе их осталось чуть больше 10 тыс. человек. Но не менее важно – думать о будущем, о том, что нужно сделать, чтобы никогда больше в России не повторилась трагедия, исковеркавшая жизнь многих поколений, трагедия, которая и сегодня остается непреодоленной», - заявил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

«Нынешний год – год трагических юбилеев в нашей истории. Через неделю исполнится 100 лет со дней октябрьского переворота, заложившего основы большевистской системы, которая привела наш народ к трагедии большого террора. 80 лет прошло с того времени, когда каждый день расстреливали тысячи людей. Сможем ли мы преодолеть столетний национальный раскол, сможем ли найти примирение с нашей историей, осмыслить и оценить трагические события прошлого, эхо которых мы слышим едва ли не каждый день? Во многом это зависит от нашей памяти и от нашей воли», - также добавил Шишлов.

Фото: ombudsmanspb.ru

С речью на церемонии также выступил депутат петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский. На своей странице в Facebook парламентарий опубликовал видеозапись полного обращения.

«Несколько сотен человек пришли на митинг, возложили к монументу цветы, а потом началась акция «Хотелось бы всех поименно назвать»: чтение списков жертв государственного террора. Когда мне дали слово, я сказал, что очень важно не забывать имена жертв репрессий. И заботиться о тех репрессированных, кто еще с нами. Что очень важно искать и предавать огласке позорные имена палачей. Что чудовищное прославление и оправдание Сталина и его преступлений безнаказанно продолжается - стоит только зайти в любой книжный магазин. А в новом здании Военно-морского музея, как мне сообщил Михаил Фремдерман, две выставочные комнаты превращены в прославление Сталина: «везде его портреты, статуи его и его банды. Это - позор для города и страны», - рассказал Вишневский.

По его словам, репрессии - не только дело прошлого. «Сегодня в стране, как и раньше, развернут политический террор - власть преследует своих оппонентов», - считает депутат ЗакСа.

Акции памяти также прошли на Левашовском мемориальном кладбище, у памятника Федору Достоевскому, около Феодоровского собора и до 21:30 продлятся в саду музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Кроме того, в девять вечера предлагают каждому зажечь дома на окне свечу в память о тех, кто безвинно погиб или пострадал.

Фото: ombudsmanspb.ru