Арест обвиняемых в убийстве подполковника УФСИН Чернова продлен до 1 февраля

Арест обвиняемых в убийстве подполковника УФСИН Петербурга и Ленобласти Николая Чернова продлен до 1 февраля. Он был застрелен в марте 2017 года, дело рассматривают в рамках хищений при строительстве изолятора «Кресты-2».

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Под стражей в качестве обвиняемых по делу об убийстве находятся петербуржец Собир Садыков и замначальника УФСИН Сергей Мойсеенко. Садыков не возражал против решения суда продлить арест, а Мойсеенко просил отпустить его под домашний арест, но суд отказал.

Вотношении Сергея Мойсеенко также возбуждено дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки», он воспользовался 51 статьей Конституции РФ и отказался от дачи показаний.

Глава отдела технадзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН Николай Чернов был застрелен вечером 2 марта во Всеволожском районе Ленобласти, на Колтушском шоссе. Там была обнаружена иномарка, в которой находился смертельно раненный, в него выпустили обойму из пистолета Макарова. Спустя пять дней подполковник Чернов, не приходя в сознание, скончался в Военно-медицинской академии. Чернов фиксировал финансовые и коррупционные нарушения при строительстве «Крестов-2».

«Кресты-2» в Колпино строят уже десять лет, сроки сдачи изолятора переносятся с 2013 года. Сейчас в поле зрения следствия оказались все ответственные лица из ФСИН и бизнесмены, отвечающие за строительство новых «Крестов».

Это заместитель начальника по капитальному строительству регионального ФСИН полковник Сергей Мойсеенко, его непосредственный начальник генерал-лейтенант юстиции Олег Коршунов, владелец компании ГСК, миллиардер Кудрин и главный субподрядчик – генерал-лейтенант запаса Руслан Хамхоков.