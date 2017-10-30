Смольный одобрил создание системы управления транспортом за миллиард рублей. Дорогостоящий проект информационной системы подготовил комитет по транспорту. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Петербурга.

Официально инициатива называется «Комплексная информационная система управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Петербурге» (КИСУ ГППТ).

«Ожидается, что ее внедрение приведет к повышению качества и безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом для жителей и гостей Петербурга за счет оптимизации работы транспорта общего пользования и расширения способов оплаты проезда», - рассказали в Смольном.

Кроме того, благодаря новой системе с 2020 по 2024 годы удастся сэкономить 1,7 млрд рублей. КИСУ позволит сократить субсидии перевозчикам, а также затраты на службы диспетчерского управления СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Комитет по транспорту планирует направить на формирование системы 383 млн рублей в 2018 году и 562 млн рублей в 2019 году, по итогу получится без малого миллиард рублей.

«В течение 12 лет на общественном городском транспорте эффективно отработали две системы: управления перевозками – АСУ ГПТ и оплаты перевозок – СЭКОП. По мнению большинства экспертов и специалистов, модернизация этих систем невозможна. Это первый их недостаток. Вторая проблема заключается в том, что ни управление, ни оплату у коммерческих перевозчиков через эти системы мы не видим. Губернатором поставлена задача перейти от субсидирования транспортной работы на субсидирование каждого пассажира. В рамках существующих систем такой переход невозможен», - рассказал вице-губернатор Игорь Албин.

«В состав новой системы управления городским пассажирским транспортом войдет целый ряд модулей, укрупненно она включит: оплату, диспетчеризацию, безопасность, сервисы, аналитику. Уже на второй год эксплуатации система выйдет в режим окупаемости. Бортовое оборудование, установленное сегодня на подвижном составе, будет работать до полной его амортизации. При формировании новой системы мы учтем опыт наших сеульских коллег. При этом технологическое оборудование и программное обеспечение КИСУ ГППТ будут произведены в Петербурге», - также добавил Албин.