Госдума обидела проспект Маршала Блюхера. Электронная приемная не приняла жалобу жительницы Петербурга, так как нашла в ней нецензурное слово "хера". Об этом девушка рассказала в группе "Красивый Петербург | Калининский район" в социальной сети "ВКонтакте".

"Ох уж эти электронные приемные! Отправляла письмо в Госдуму. В тексте запрещен мат, но я же без него (хотя очень хочется). Обыскалась слова "хера", из-за которого программа не пропускает письмо. Оказалось, что это слово было в адресе "проспект Маршала Блюхера", - рассказала она.

"То есть в понимании программы, когда я пишу эту улицу, то ругаюсь матом, например, так: "Какого Блюхера вы тут творите?!" Требую вернуть возможность подачи обращений по электронной почте!" - также добавила жительница Петербурга.

Фото: vk.com/kp_kalininskiy