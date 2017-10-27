Вице-премьер Дворкович пообещал не допустить дефицита хлеба в Петербурге

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович пообещал не допустить дефицита хлеба в Петербурге. По его словам, никаких перебоев с поставками хлеба в магазины Северной столицы не будет. Об этом сообщает ТАСС.

"Могу заверить, что никаких перебоев с поставками хлеба в магазины не будет. Это исключено", - сказал он. При этом Дворкович подтвердил, что получил от губернатора города Георгия Полтавченко письмо с указанием на возможные проблемы со снабжением мукомольных предприятий.

"Письмо действительно было, и мы приняли оперативные меры. Минтранс собрал перевозчиков и компании, которые направляют грузы на рынки отдельных регионов на мукомольные предприятия. По нашим сведениям, поставки идут достаточно ритмично сейчас", - отметил вице-премьер.

Дворкович добавил, что учреждения Россельхознадзора, которые выдают сертификаты поставляемой продукции, работают только в будние дни. "Сейчас я дал указание эту проблему решить, чтобы в сезон, когда есть такие риски и сложности, все работали семь дней в неделю", - резюмировал вице- премьер.

Двумя днями ранее, 25 октября, газета "Коммерсантъ" опубликовала текст под заголовком "Петербург ждет дефицита хлеба". Он был написан после того, как редакция получила письмо Полтавченко к Дворковичу, в котором говорится о возможном дефиците зерна. После этого в Смольном заявили, что ситуация с поставками зерна в город находится под контроле, поэтому дефицита хлеба не будет.