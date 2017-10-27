Каталония объявила независимость от Испании. Парламент сегодня, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на издание El Pais.

За резолюцию проголосовали 72 депутата, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента, в котором 135 депутатов, бойкотировали голосование.

Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов - это было требование Мадрида.

В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление. Ожидается, что Сенат страны 27 октября одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.

В начале октября в Каталонии провели референдум о независимости от Испании, который был признан незаконным Конституционным судом страны. Тогда 90% участников проголосовали за отделение от Испании.

После этого парламент Каталонии отказался однозначно сформулировать декларацию о независимости, предложив Мадриду начать переговоры. Мадрид в ответ решил ввести в действие 155-ю статью Конституции, которая позволяет отстранить руководство региона и организовать досрочные выборы в региональный парламент.