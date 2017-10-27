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С 30 октября можно купить «Подорожник» с дизайном железных дорог России

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© Фото: Instagram / @epoezd

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Приобрести карты с необычной символикой можно будет в кассах всех станций метро и в пунктах продаж «Организатора перевозок».

С 30 октября можно купить «Подорожник» с дизайном в честь 180-летия железных дорог России. Приобрести карты с необычной символикой можно будет в кассах всех станций метрополитена, а также в пунктах продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В оформлении новых «Подорожников» использованы силуэты паровоза и скоростного поезда «Сапсан», как символы движения 19-20 веков и сегодняшних дней. Фоновым рисунком является карта России, так как железная дорога связывает между собой почти все регионы нашей страны.

Функциональные возможности этой партии карт «Подорожник» те же, что и у обычных карт: на них можно записать различные виды билетов длительного пользования, суточных билетов, а также использовать в виде электронного билета, предоставляющего право на совершение поездки в пределах внесённой суммы.

Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

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