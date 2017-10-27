В Петербурге хотят увеличить штрафы за неправильное использование флага и герба. Соответствующий законопроект предварительно одобрен парламентским комитетом по законодательству. Об этом сообщает «Росбалт».

Сейчас штрафы за неправильное использование флага и герба для граждан и должностных лиц составляют от 500 до двух тыс. рублей, для юрлиц - одной до десяти тыс. рублей. Депутаты сочли, что действующие штрафы «не отвечают цели предотвращения преступления».

Согласно проекту закона, штраф для должностных лиц поднимут до 5-10 тыс. рублей, для юрлиц - до 100-150 тыс. рублей. Санкции для граждан останутся прежними. Теперь документ будет рассмотрен на пленарном заседании ЗакСа.

Под неправильное использование флага и герба попадает, например, изображение их в коммерческих целях, на печатях и бланках индивидуальных предпринимателей. Периодически недобросовестные организации используют герб на своих квитанциях, чтобы ввести людей в заблуждение.