Выходные в Петербурге начнутся с тумана и мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от минус двух до плюс двух градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Преимущественно облачная погода. Ночью преимущественно без осадков. В конце дня местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах Ветер юго-западный, южный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца будет в 08:09, закат - в 17:15.