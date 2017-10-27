  • 27 Октябрь 2017
USD 28.10.2017 58.0833 0.3190
USD ММВБ 18:17 58.15930  
EUR 28.10.2017 67.5276 -0.7614
EUR ММВБ 18:17 67.3330  
Нефть($) 27.10.2017 60.18 +3.24
Нефть(p) 27.10.2017 3495.45 +206.35

Арест главного субподрядчика «Крестов-2» продлен до 31 января

Автор:


© Фото: Владимир Акимов / РИА «Новости»

Темы дня

Руслана Хамхокова подозревают в даче взяток на 350 млн рублей бывшему замначальника УФСИН Сергею Мойсеенко.

Арест главного субподрядчика «Крестов-2» - генерал-лейтенанта в отставке, президента компании «Петроинвест» Руслана Хамхокова - продлен до 31 января 2018 года. Его подозревают в даче взяток на 350 млн рублей бывшему замначальника УФСИН Сергею Мойсеенко.

Читайте также:

Строительство «Крестов-2»: вторая «Зенит-арена» для Петербурга

Обыски у Хамхокова по уголовному делу прошли еще в конце августа 2017 года. В это время он отдыхал на Северном Кавказе, однако его вызвали на беседу в Следственный комитет, не раскрывая суть всплывших претензий, а 1 сентября арестовали, свою вину он не признал.

Показания на Хамхокова дал недавний партнер по «Крестам-2», глава ГСК Виктор Кудрин. По информации «Фонтанки.ру», в уголовном деле в отношении Руслана Хамхокова исследуются «откаты» еще с начала строительства изолятора.

«Кресты-2» в Колпино строят уже десять лет, сроки сдачи изолятора переносятся с 2013 года. Сейчас в поле зрения следствя оказались все ответственные лица из ФСИН и бизнесмены, отвечающие за строительство новых «Крестов».

Это заместитель начальника по капитальному строительству регионального ФСИН полковник Сергей Мойсеенко, его непосредственный начальник генерал-лейтенант юстиции Олег Коршунов, владелец компании ГСК, миллиардер Кудрин и главный субподрядчик – генерал-лейтенант запаса Руслан Хамхоков.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

    День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где и как.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram