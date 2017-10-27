Арест главного субподрядчика «Крестов-2» продлен до 31 января

Арест главного субподрядчика «Крестов-2» - генерал-лейтенанта в отставке, президента компании «Петроинвест» Руслана Хамхокова - продлен до 31 января 2018 года. Его подозревают в даче взяток на 350 млн рублей бывшему замначальника УФСИН Сергею Мойсеенко.

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Обыски у Хамхокова по уголовному делу прошли еще в конце августа 2017 года. В это время он отдыхал на Северном Кавказе, однако его вызвали на беседу в Следственный комитет, не раскрывая суть всплывших претензий, а 1 сентября арестовали, свою вину он не признал.

Показания на Хамхокова дал недавний партнер по «Крестам-2», глава ГСК Виктор Кудрин. По информации «Фонтанки.ру», в уголовном деле в отношении Руслана Хамхокова исследуются «откаты» еще с начала строительства изолятора.

«Кресты-2» в Колпино строят уже десять лет, сроки сдачи изолятора переносятся с 2013 года. Сейчас в поле зрения следствя оказались все ответственные лица из ФСИН и бизнесмены, отвечающие за строительство новых «Крестов».

Это заместитель начальника по капитальному строительству регионального ФСИН полковник Сергей Мойсеенко, его непосредственный начальник генерал-лейтенант юстиции Олег Коршунов, владелец компании ГСК, миллиардер Кудрин и главный субподрядчик – генерал-лейтенант запаса Руслан Хамхоков.