На матч «Зенита» с «Локомотивом» зрителей доставят 85 бесплатных автобусов

На матч «Зенита» с московским «Локомотивом» зрителей доставят 85 бесплатных автобусов. Игра пройдет 29 октября в 16:30 на новом стадионе на Крестовском острове. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Для доставки зрителей к арене c 14:00 до 16:30 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 18:30 до 20:30, автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно. Матч с «Локомотивом» на «Зенит-арене» также ограничит движение в Петербурге.