Депутат Максим Резник попросил прокуратуру проверить петербургский Роспотребнадзор

Депутат Законодательного собрания Максим Резник попросил прокуратуру проверить петербургский Роспотребнадзор. Об этом сообщается на официальном сайте парламентария.

Резник обратился к прокурору города Сергею Литвиненко к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и бизнес-омбудсмену Борису Титову. Он просит обратить внимание «на избирательную надзорную практику со стороны петербургского управления Роспотребнадзора».

По мнению депутата ЗакСа, в Северной столице существует практика привлечения юрлиц и предпринимателей, кафе и клубы которых расположены в жилых домах и работают с использованием музыкального сопровождения к административной ответственности.

Максим Резник пишет, что штрафы, которые налагает управление на предпринимателей становятся непосильной ношей и фактически уничтожают бизнес на корню.

«Неоднозначная трактовка термина «музыкальное сопровождение» контролирующих органами не только создает коррупционные риски, но и угрожает парализовать и сделать невозможной деятельность сотен предприятий малого и среднего бизнеса в Петербурге, тысяч предприятий в России», - говориться в обращении парламентария.

На незаконные действия Роспотребнадзора Максиму Резнику пожаловались владельцы Sound-Café «LADЫ». Это кафе регулярно получало штрафы от управления Роспотребнадзора на основании того, что заведение использует музыкальное сопровождение.