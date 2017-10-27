В Петербурге с 27 октября перекрыли сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, с 27 по 30 октября из-за ремонта дороги ограничено движение транспорта по проспекту Юрия Гагарина на участке от Кузнецовской улицы до Благодатной улицы.

Во-вторых, продолжаются работы по ремонту дороги на улице Композиторов. С 22:00 27 октября до 07:00 28 октября, с 23:00 28 октября до 05:00 29 октября и с 23:00 29 октября по 05:00 30 октября будет ограничено движение транспорта на перекрестке улицы Композиторов и улицы Хошимина. Кроме того, с 23:00 28 октября до 05:00 29 октября будет закрыто движение по улице Композиторов в створе улицы Хошимина.

Продолжаются работы по ремонту дороги на Крестовском проспекте. С 27 октября по 28 октября закрывается движение транспорта по Крестовскому проспекту на участке от Спортивной улицы до Петроградской улицы. С 28 октября закрывается направление движения транспорта по Спортивной улице в направлении от проспекта Динамо к Крестовскому проспекту.

Все еще ведутся работы по ремонту тротуаров на Кронверкской набережной. С 27 октября по 22 декабря ограничивается движение транспорта по Кронверкской набережной на участке от Кронверкского проспекта до Каменноостровского проспекта и закрывается движение транспорта по Кронверкскому проспекту на участке от проспекта Добролюбова до Мытнинской набережной.