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На Васильевском острове планируют построить 170-метровое колесо обозрения

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© Фото: Robin Robokow / Flickr.com

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Окончательное решение по месту строительства объекта будет выбрано до конца 2017 года.

На намывных территориях Васильевского острова планируют построить 170-метровое колесо обозрения. Окончательное решение по месту строительства объекта будет выбрано до конца 2017 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ - Петербург" со ссылкой на председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк.

По ее словам, было проведено голосование, и жители Северной столицы выбрали для огромного колеса парк 300-летия Петербурга. "А мы хотим предложить инвесторам локацию новой сложившейся панорамы - стадиона, ЗСД, "Лахта-центра". В районе намывных территорий, гостиницы "Прибалтийской", а не в парке 300-летия Петербурга", - заявила Ирина Бабюк.

Инвестору нужен участок, чтобы построить на нем не только колесо, но и коммерческую инфраструктуру, отметила Бабюк. У компании есть ряд своих участков в центре города, однако существуют высотные ограничения, которые никто не будет кардинально менять.

Впервые о строительстве колеса обозрения рассказали в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Проектом займется Becar Asset Management Group, для этого нужны инвестиции в размере около девяти млрд рублей.

Высота колеса составит 170 метров, вместимость – более тысячи человек. Компания рассчитывает, что колесо сможет привлечь внимание 3,6 млн человек ежегодно. В Becar Asset Management Group заявили, что колесо станет проектом федерального значения.

На согласование и строительство потребуется 3,5 года. Проект инвесторы намерены окупить за 6-10 лет с учетом средней стоимости аттракциона 1 тыс. рублей за сеанс (время катания - 30 минут) и проведения корпоративных мероприятий. Предполагается, что аттракцион будет работать круглогодично и круглосуточно с перерывами на техническое обслуживание.

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