В Петербурге за 2017 год расселили более 2900 коммуналок

В Петербурге за 2017 год расселили более 2900 коммунальных квартир. За девять месяцев по целевой программе улучшены жилищные условия 7369 семей. Об этом сообщили в жилищном комитете Смольного.

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Кроме того, ранее сообщалось, что сумма социальных выплат на покупку или строительство жилья составила более трех млрд рублей, их получили 3124 семьи, проживающие в 2830 коммунальных квартирах.

К октябрю 2017 года в Северной столице остается 76 тыс. коммуналок, в них проиживает 242 тыс. семей. При этом, отметили в Смольном, 86 тыс. из них уже стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

Программа "Расселение коммунальных квартир в Петербурге" действует с 2008 года. За время ее работы были расселены около 40 тыс. квартир, около 92 тыс. семей начали жить на отдельной жилплощади.

В начале октября заместитель председателя жилищного комитета Наталия Синей во время выступления в петербургском Законодательном собрании занизила число коммунальных квартир в Северной столице в шесть раз. В ЗакСе призвали объявить ей неполное служебное несоответствие.