Президент Казахстана подписал указ о переходе на латиницу до 2025 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Документ опубликован на официальном сайте президента.

Также Назарбаев утвердил проект нового алфавита, основанного на латинской графике. В новом алфавите 23 буквы, для передачи еще восьми звуков предложено использовать апостроф.

В используемом в настоящий момент казахском алфавите на кириллице 42 буквы, в том числе девять специальных. Выпуск учебников для средней школы с использованием нового алфавита планируют с 2018 года.

Ранее от использования алфавитов на основе кириллицы отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан, входившие в СССР, пишет «Медуза». В Узбекистане, несмотря на официальный переход на латиницу, кириллический алфавит широко используется.

Из стран Средней Азии алфавиты на основе кириллицы пока сохранили Киргизия и Таджикистан.