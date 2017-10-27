Матч на «Зенит-арене» 29 октября ограничит движение в Петербурге. Сине-бело-голубые в 16:30 сыграют с московским «Локомотивом». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспортных средств будет ограничено:

- с 12:30 до 23:59 путем установки дорожных знаков «Движение запрещено»: на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, на Южной дороге, на Северной дороге, на Крестовском проспекте от улицы Рюхина до Южной дороги;

- с 12:30 до 23.59 путем установки дорожных знаков «Въезд запрещен»: на Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, на Яхтенной улице в направлении от улицы Савушкина к Приморскому проспекту;

- с 00:00 до 23:59 путем запрета остановки транспортных средств: на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхиной, на Гребной улице, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, на Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги, на Бодровом переулке, на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной улицы, на Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина, на Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.