В Петербурге 27 октября днем будет небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем - от 0 до 2 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Преимущественно облачно. Днем местами небольшой мокрый снег. Ветер восточный, юго-восточный днем 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 08:06, закат будет в 17:17. После заката температура воздуха опустится до минус 4 градусов, ночью будет без осадков.