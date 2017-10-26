По факту крушения вертолета у Шпицбергена возбуждено уголовное дело

По факту крушения вертолета у архипелага Шпицбергена возбуждено уголовное дело. Вертолет принадлежал компании «Арктикуголь», он упал в море 26 октября около 16:30 мск.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц».

По данным Министерства энергетики РФ, на борту вертолета Ми-8 АМТ находились восемь человек, в том числе петербургские ученые. Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каули.

Кроме того, на борту были члены экипажа Евгений Баранов, Владимир Фролов, Алексей Поуляускас, Марат Михтаров и Алексей Королев. Информации о судьбе людей на борту пока нет.

Сейчас норвежские спасательные судна и вертолет ведут поиски вертолета. МЧС РФ также направило спасателей к предполагаемому месту падения вертолета.