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Картина дня: штрафы за парковку и Евро-2020

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© Фото: The Oz Blog - Dr. Oz

Темы дня

Когда в Петербурге начнут штрафовать за неоплаченную парковку, а также где может пройти матч открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали штрафы за неоплаченную парковку в Петербурге. Среди СМИ Северной столицы первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (10:45), «Закс.ру» (11:20) и «P1spb» (11:25).

С 1 ноября любой водитель, который оставит свой автомобиль в пилотной зоне, но не оплатит парковку, может быть оштрафован. Штрафы грозят тем, кто делал это на протяжении последних двух месяцев. За время существования пилотной зоны платных парковок в Северной столице уже накопилось штрафов на 1,3 млрд рублей.

Также сегодня стал известен максимальный тариф на платную парковку в Петербурге. Для автомобилей категории «А» предельный тариф составит 34,12 рубля за час, для категории «В» – 113,73 рубля, для иных категорий — 170,60 рублей. Реальный тариф останется без изменений: 30, 60 и 120 рублей соответственно.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стал матч открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года, который может пройти на «Зенит-арене». Российский футбольный союз (РФС) уже подал заявку на его проведение.

«Мы подали заявку и предложили Петербург. Мы готовы создать все условия. Болельщики Петербурга это заслужили. Стадион фантастический, его долго критиковали, но сейчас он один из лучших в мире», - рассказал вице-премьер России Виталий Мутко.

В сентябре 2014 года УЕФА утвердил 13 городов-организаторов матчей Евро-2020. Единственный город-кандидат от России, который оказался в этом списке – Петербург.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Санкт-Петербург.ру» и «Деловой Петербург».

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