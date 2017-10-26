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Transparency International: Дочь вице-спикера ЗакСа Соловьева скрывала расходы

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Вице-спикер петербургского ЗакСа Сергея Соловьева
© Фото: АБН

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Активисты уже обратились в прокуратуру Петербурга с просьбой проверить этот факт.

Организация Transparency International утверждает, что дочь вице-спикера петербургского Законодательного собрания Сергея Соловьева скрывала расходы.

По данным организации, в 2015 году семья депутата заключила договор долевого строительства квартиры в ЖК «Тапиола». В настоящий момент стоимость такой квартиры составляет 13 млн рублей. Треть квартиры оформили на Людмилу Соловьеву, жену вице-спикера, а остальную сумму - на их 22-летнюю дочь, муниципального депутата Алису Соловьеву.

«Она учится в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. О семейном положении Соловьевой и ее источниках дохода ничего не известно», - рассказали в Transparency International.

Как выяснили активисты, далее, в 2016 году, Соловьевы купили таунхаус площадью 207,8 кв. метров в элитном коттеджном поселке «Респект Хаус» (около 25 млн рублей), причем треть его была оформлена на вице-спикера, а остальная сумма - вновь снова на дочь Алису. В феврале 2017 года семья продала этот дом.

«Права собственности на оба объекта семья Соловьевых официально получила в 2016 году. Общая стоимость приобретенного имущества, таким образом, составляет 38 млн руб. За предшествующие три года Соловьев с женой на двоих задекларировали доход в размере около 15 млн рублей. Примерно в то же самое время Алиса Соловьева подала заявление о сложении полномочий муниципального депутата — таким образом, ей не нужно декларировать принадлежащее ей на 2/3 дорогостоящее имущество и объяснять, как того требует закон, происхождение средств, на которые оно приобретено», - утверждают в организации.

При этом Алиса Соловьева до сих пор находится в списке депутатов на сайте округа Сенной, мандата ее официально так и не лишили. «В рамках декларационной кампании 2017 года Алиса Соловьева не представила сведений о доходах и имуществе, хотя обязана была это сделать», - утверждают в Transparency International.

В организации считают, что Сергей Соловьев мог воспользоваться пробелами в системе контроля над расходами чиновников, оформив большую часть собственности на дочь-студентку.

«Судя по доступной информации об Алисе Соловьевой, она вряд ли могла позволить себе приобретение элитной недвижимости. При этом как муниципальный депутат Алиса Соловьева обязана декларировать свои доходы и имущество. На текущий момент этого сделано не было. По всей видимости, это связано с тем, что разумным образом происхождение доходов для приобретения объектов недвижимости Алисой Соловьевой объяснить невозможно», - также добавили в Transparency International.

Активисты уже обратились в прокуратуру Петербурга с просьбой проверить все указанные факты. Они также просят начать проверку контроля за расходами Алисы Соловьевой и ее родителей. Кроем того, Transparency International намерена обратиться в муниципальный совет Сенного округа с требованием провести проверку доходов и расходов Алисы Соловьевой и рассмотреть вопрос о лишении ее мандата.

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