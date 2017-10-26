В Петербурге откроют памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем

В Петербурге 28 октября в 12:00 откроют памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Он будет находится на Серафимовском кладбище, на месте захоронения неидентифицированных останков погибших. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике.

Идея его установки принадлежит благотворительному фонду «Рейс 9268», созданному родственниками погибших. Представители фонда обратились за помощью с финансированием к Смольному.

«После совещания губернатор Георгий Полтавченко принял решении о выделении средств на изготовление и установку памятника - около двух млн рублей из резервного фонда», - рассказал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Помимо установки памятника, 31 октября в Троицком соборе пройдет поминальная панихида, а колокола во всех церквях в Петербурге пробьют 224 удара - в память о каждом погибшем. В этот день исполняется ровно два года со дня авиакатастрофы.

Самолет авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet) разбился на Синайском полуострове 31 октября 2015 года, на борту находилось 224 человека - 217 пассажиров, из них 25 детей, и семь членов экипажа. Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Спецслужбы выяснили, что на борту самолета взорвалась бомба, и квалифицировали случившееся как теракт.

Неделей ранее стало известно, что семьи жертв авиакатастрофы А321 над Синайским полуостровом подали иск к страховщикам на 1,4 млрд евро. В Замоскворецкий суд Москвы с коллективным иском обратились 149 пострадавших.