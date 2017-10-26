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Экспофорум вошел в рейтинг 25 лучших мировых event-объектов

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© Фото: Instagram / @expoforum_spb

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В каталоге собраны лучшие комплексы мира - из США, Ирландии, Канады, ОАЭ и других стран.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум вошел в глобальный топ-25 площадок для мероприятий по версии EventMB. В каталоге «25 площадок для мероприятий и дестинаций, обязательных к посещению в 2018 году» собраны лучшие комплексы мира – из США, Ирландии, Канады, ОАЭ и других стран.

Экспофорум – единственный представитель России. Каталог «25 площадок для мероприятий и дестинаций, обязательных к посещению» («25 Event Venues and Destinations to Watch in 2018») описывает 14 «примечательных площадок» и 11 «глобальных направлений». «Мы поощряем инновации в ивент-индустрии, поэтому представляем каталог как новый инструмент для выбора направлений и мест», - отметил редактор EventMB Юлиус Солярис.

Экспофорум помещен в раздел «Новое и заслуживающее внимания», вместе с площадкой в YAS Marina Circuit в Объединенных Арабских Эмиратах и Halifax Convention Centre в Канаде.

Авторы издательского проекта изучили сотни мест, городов и стран, чтобы определить 25 самых перспективных объектов для посещения в 2018 году. Редакция выбрала те маршруты и площадки, которые предлагают рынку новые или улучшенные предложения, а сам отчет может послужить хорошей отправной точкой для планировщиков мероприятий.

Для лучших направлений и центров авторы выделили несколько значимых критериев. Объекты должны облегчать жизнь профессионалам из сферы ивентов, радовать посетителей, заботиться о технической составляющей на совершенно новом уровне, иметь хорошую инфраструктуру и создавать благоприятную среду для людей и мероприятий.

«Я рад этой награде и признанию международного event-сообщества. Экспофорум построен по зарубежным образцам, это лучший конгрессно-выставочный комплекс Восточной Европы. Экспофорум имеет широкие технические возможности, мы делаем все, чтобы организаторам было удобно, а посетителям комфортно на площадке», - заявил генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

Рейтинг EventMB требует, чтобы площадки как места проведения мероприятий обладали такими свойствами, как «все включено», «новый» и «заслуживающий освещения в печати», «бутиковый», «знаковый», «дальновидный», «иммерсивный» (обеспечивающий полный эффект присутствия, погружающий в (виртуальную) среду, «стабильный».

Экспофорум занимает более 56 га недалеко от международного аэропорта Пулково. Это три павильона каждый площадью по 13 тыс. кв. метров, а также конгресс-центр вместимостью до 10 тыс. человек с основным залом на 4000 мест. Также на территории Экспофорума находятся два бизнес-центра, таможенный терминал, ресторан два отеля – Hilton St. Petersburg ExpoForum и Hampton by Hilton St. Petersburg ExpoForum. Парковка вмещает 4700 автомобилей. Комплекс находится под управлением компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

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