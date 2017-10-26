Стартовал конкурс на создание логотипа к 315-летию Петербурга. Его организаторами выступают комитет по культуре и комитет по печати и взаимодействию со СМИ, сообщает "Петербургский дневник".

Заявку на конкурс может отправить любой желающий вне зависимости от того, живет ли он в Петербурге или другом городе России. Ограничений по возрасту также нет, но при рассмотрении жюри разделит работы тех, кто младше и старше 18 лет, на два потока.

Главное, что хотят увидеть организаторы в работах участников, - необычную идею. "Это могут быть какие-то необычные архитектурные формы", - отметил заместитель директора по науке и развитию музея "Государственный музей истории Петербурга" Сергей Калюжный. Он уточнил, что такие формы можно найти в исторических районах города, например, в Коломне.

Предложения участников конкурса будут принимать в печатном и электроном виде учреждения, подведомственные комитету по культуре. Это учебно-методический центр по образованию и Дом народного творчества и досуга. Заявки будут приниматься до 20 ноября.

После этого все работы рассмотрят члены специальной комиссии, куда войдут представители профильных комитетов и городских музеев. Окончательное решение будет принято организационным комитетом во главе с губернатором Георгием Полтавченко.

Подведение итогов конкурса пройдет на Дворцовой площади в новогоднюю ночь. "В новый юбилейный год мы уже вступим с новым логотипом", - сказал заместитель комитета по культуре Федор Болтин.