Нелегальных торговцев в Петербурге будут штрафовать без предупреждения. Депутаты Законодательного собрания одобрили соответствующий законопроект в первом чтении. Об этом сообщает АБН.

Наказание за нелегальную торговлю предусмотрено статьями 16 и 144 городского КоАП. При этом треть решений надзорных органов заканчивается не штрафами, а предупреждениями. Это неправильно, уверен глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

«Сможет ли предупреждение удержать от соблазна выйти с контрафактом к метро и срубить легких денег?» - задал риторический вопрос «единоросс». По его мнению, единственная действенная норма - штрафы и изъятие нелегального товара.

«Незаконная предпринимательская деятельность вредна не только для потребителей, но и для добросовестных предпринимателей, у которых есть все лицензии, которые содержат помещения в соответствии с санитарными нормами, создают рабочие места, платят белую зарплату, налоги. Как первые, так и вторые нуждаются в защите», - сказал депутат.

В перспективе, добавил он, нужно повысить и сами штрафы, однако это возможно только после соответствующих изменений в федерально законодательстве. «По оценке независимых экспертов, нелегальная торговля это два-три млрд рублей, которые никак не идут в городскую казну, а я вносят коррупционную составляющую городского хозяйства», - добавил депутат от ЕР Алексей Цивилев.

Коммунист Александр Рассудов в ходе обсуждения призвал эффективнее работать структуры Смольного. В частности, отчитываться о судьбе освобожденной земли. Иначе, считает Рассудов, на место одних нелегалов на освобожденные земельные участки приходят другие. Она также предложил нелегальную торговлю сделать одним из KPI в оценке работы глав районов.

Член фракции «Партии роста» Максим Резник вновь призвал вернуться к теме назначения глав районов в парламенте. Именно это, уверен он, способствует решению проблем, в том числе, и с нелегальной торговлей. «Посмотрите какой простор для нормальной системной работы откроется, если главы районов будут утверждаться в ЗакСе», - сказал Резник. «Нам [этим законопроектом] предлагают пить терафлю, а впору - пить антибиотики», - резюмировал он.

В пятницу, 10 ноября, в ЗакСе пройдут слушания по вопросу нелегальной торговли. В последний год городские власти часто поднимают этот вопрос. «Незаконный бизнес изворотлив, он мобильнее, чем государственная машина», - заявил в августе вице-губернатор Сергей Мовчан. Бороться с нелегальной торговлей должен комитет по контролю за имуществом, однако за два месяца комитет устранил всего четыре нарушения.