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Депутаты ЗакСа одобрили ограничение торговли алкоголем в дни «Алых парусов» и матчей на «Зенит-арене»

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Документ также запрещает торговать алкоголем на всей территории города в праздник последнего звонка, 25 мая.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили ограничение торговли алкоголем в дни «Алых парусов» и матчей на «Зенит-арене». Законопроект поддержали 34 депутатов, против голосовали 11, сообщает АБН.

«Мы все были свидетелями «Алых парусов», состояния улиц после проведения этого праздника. Из нескольких десятков тонн мусора 90% - это пустые бутылки. И покупают их не в заведениях общепита», - рассказал автор инициативы Александр Тетердинко.

Проект закона накладывает полный запрет на продажу спиртных напитков 25 мая, в праздник последнего звонка, а также в день проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса».

Кроме того, частичное ограничение торговли предлагается ввести в дни проведения матчей на «Зенит-арене». Ограничение на розничную продажу алкогольной продукции устанавливается в местах, ограниченных окружностью с радиусом два км с центром на оси главного входа (выхода) для посетителей на стадион.

При этом ограничения не коснутся стадиона «Петровский», на котором сейчас играет клуб «Тосно». Автор уточнил, что не ждет, что люди перестанут употреблять алкоголь. Однако он будет способствовать общественному порядку и чистоте на улицах, уверен «единоросс».

«Давайте не замахиваться на святое - на «Алые паруса». Я вот больше 40 лет прожил после «Алых парусов», не было там такого. И зачем? Это абсурд. Никакая запретительная мера положительных моментов не даст. Мы все знаем поговорки «голь на выдумки хитра» и «свинья грязь найдет». Ну зачем?» - сказал «единоросс» Андрей Васильев. Он считает, что закон работать не будет, а сама проблема большей частью надуманна. «Может, надо чаще ходить в магазины и ближе быть к народу», - ответил Тетердинко.

Депутат Максим Резник (фракция «Партии роста») назвал инициативу лицемерной. «Народ будет считать нас лицемерами, и думать, что мы его считаем идиотом», - уверен Резник. Также Резник сравнил Тетердинко с героями советских фильмов - Огурцовым («Карнавальная ночь»), Буншей («Иван Васильевич меняет профессию»), Шурочкой («Служебный роман») и высказал сожаление, что тот возглавляет фракцию. «А мне жаль, что человек, который с трибуны употребляет слово «идиот», возглавляет комиссию по культуре», - ответил Тетердинко. В итоге спикер Вячеслав Макаров сделал замечание обоим.

«Единоросс» Михаил Барышников концепцию законопроекта поддержал, но считает его излишне жестким. В частности, он не согласен с тем, что в день «Алых парусов» на всей территории города будет запрещена торговля алкоголем.

Как сказано в тексте документа, в настоящее время аналогичные меры установлены в законодательстве Астраханской, Белгородской, Сахалинской области, Севастополя, Ставропольского края, Чувашской Республики. Ранее в Петербурге не вводилось полного запрета на продажу алкоголя. В дни матчей и выпускных действовали только частичные ограничения.

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