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Корпуса ИТМО на Биржевой линии начали отапливать с помощью мобильной котельной

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© Фото: Instagram / @spbifmo

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Блок-модульную котельную будут использовать вплоть до решения вопроса с долгами института Вавилова, из-за которых мерзнут студенты.

Корпуса ИТМО на Биржевой линии начали отапливать с помощью мобильной котельной. Блок-модульную котельную будут использовать вплоть до решения вопроса с долгами АО «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова», из-за которых мерзнут студенты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Отопительный сезон в Петербурге стартовал 4 октября, однако в корпусах университета на Биржевой линии, 14А и 16А, до сих пор отсутствовало отопление. Проблема в том, что в эти здания отопление подает не их котельная, а другая, принадлежащая институту Вавилова. У него есть задолженность перед энергоснабжающей организацией, поэтому отопление отключено.

«24 октября мобильная установка и емкость для хранения топлива были доставлены на Биржевую линию и подсоединены к сетям Университета ИТМО. Работы по подключению прошли успешно, 25 октября в 10:45 тепло начало поступать образовательное учреждение», - заверили в «ТЭК СПб».

При этом у вуза вскоре может появиться еще одна проблема - опять же из-за долгов института Вавилова в корпусах могут отключить электроэнергию. «Петербургская сбытовая компания» планирует прекратить поставку электроэнергии институту 31 октября из-за задолженности почти в 20 млн рублей.

АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» входит в холдинг АО «Швабе», который объединяет основные оптико-механические и оптико-электронные предприятия России. Сам холдинг, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех».

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