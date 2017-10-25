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Состояние ведущей "Эха Москвы", на которую напали с ножом, улучшилось

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© Фото: Facebook / felgengauer.tania

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Татьяну Фельгенгауэр ударили ножом в шею прямо в редакции в Москве.

Состояние ведущей "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, на которую 23 октября напали с ножом, улучшилось. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную службу НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Утром 25 октября врачи оценивали состояние Фельгенгауэр как средней тяжести, днем ранее состояние журналистки оценивалось как тяжелое.

Татьяну Фельгенгауэр ударили ножом в шею прямо в редакции в Москве. По предварительным данным, это сделал Борис Гриц, на допросе он заявил, что Фельгенгауэр годами преследовала его телепатически. Впоследствии он отказался давать показания. Грицу предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Профсоюз журналистов сделал заявление, что часть вины на нападение должны взять на себя федеральные телеканалы, которые ранее выпустили сюжеты, разжигающие ненависть в адрес Фельгенгауэр.

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