Сеть Wi-Fi окутает все петербургское метро к 8 декабря. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Евгения Козина, первого заместителя начальника ГУП «Петербургский метрополитен».

Читайте также:

«Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

К концу сентября беспроводной доступ в интернет заработал на четырех из пяти веток метро. Последнюю - «красную» - ветку подключат к Wi-Fi 20 ноября. С момента начала проекта подрядчик, «Максима Телеком» установил около 300 базовых станций в тоннелях, а сервис стал доступен пассажирам в 145 поездах.

Для того, чтобы подключиться к сети Wi-Fi в вагонах поездов, необходимо пройти идентификацию в сети MT_FREE с помощью смартфона или планшета. Сделать это можно с помощью мобильного номера или учетной записи на портале госуслуг. К одному номеру можно привязать до пяти устройств.

Оператор «МаксимаТелеком» в ближайшее время сделает пользование Wi-Fi в подземке без просмотра рекламы. Петербуржцам будет доступна услуга «Как дома». С ее помощью мобильное устройство подключается к беспроводной сети в метро без авторизации и рекламы.

Услуга будет работать по модели подписки, оформляется на одно устройство. Пока что доступен лишь один тарифный план стоимостью 129 рублей в месяц. Активировать услугу можно в приложении MT Cabinet, доступном для скачивания в Apple Store и Google Play.

Вопросы по работе и подключению к сети Wi-Fi можно направлять по адресу: spb@maximatelecom.ru