Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заговорил по-московски и назвал шаверму шаурмой. Это произошло в интервью «Российской газете», опубликованном 23 октября.

«Петербург - читающий город, и должен таким и остаться. Принципиальное решение уже принято, соответствующее поручение дано на заседании правительства. Так можете и написать. Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», - заявил Полтавченко.

Издание «Мойка78» обратилась за комментарием к автору интервью, директору петербургского филиала «Российской газеты» Анжелике Гурской. Она подтвердила, что Полтавченко сказал «шаурма».

При этом Гурская предположила, что Полтавченко «на автомате» повторил за ней, поскольку она первой употребила в беседе слово «шаурма». Гурская также допустила, что «Георгий Сергеевич слишком долго жил в Москве» и «перенял московские традиции».