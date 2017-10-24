Картина дня: нападение на журналистку и премьера фильма «Матильда»

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», второй день подряд стало нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, ее ударили ножом в шею прямо в редакции. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Бумага» (13:20), «Пятый канал» (13:20) и «Деловой Петербург» (13:25).

Нападение произошло днем 23 октября, а сегодня опубликовали появились подробности и видео нападения на охранника бизнес-центра, где расположена радиостанция, после чего Борис Гриц ударил ножом журналистку Татьяну Фельгенгауэр. На допросе Гриц заявил, что Фельгенгауэр годами преследовала его телепатически. Впоследствии он отказался давать показания. Грицу предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Вчера Татьяне Фельгенгауэр была проведена операция, а сегодня к ней пустили родственников, которые передали письмо из больницы. Его на своей странице в Twitter опубликовала коллега журналистки Ирина Воробьева:

Фото: Twitter / @Vorobievaya

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стала премьера скандального фильма Алексея Учителя «Матильда», которая прошла вечером в понедельник, 23 октября. Перед началом показа бойцы ОМОНа оцепили Мариинский театр. Одновременно с этим около стен театра прошло молитвенное стояние.

В нем участвовало всего несколько человек. Собравшиеся пели псалмы, а также «Боже, царя храни». Они держали в руках иконы и изображения Николая II. По их мнению, «Матильду» нельзя показывать людям, так как это кино порочит образ мучеников «постельными сценами», а в уже посмотревших фильм вселяется бес. В итоге премьера прошла без происшествий.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Санкт-Петербург.ру» и «Деловой Петербург».