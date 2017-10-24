Проект реставрации Апраксина двора одобрен советом по сохранению культурного наследия

Совет по сохранению культурного наследия при Смольном одобрил проект реставрации Апраксина двора за 19,5 млн рублей, который представила «Студия 44» Никиты Явейна. Об этом на своей странице в Telegram сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Архитектурное бюро «Студия 44» выиграло конкурс на разработку эскиза в мае 2017 года, тогда оно оказалось единственным участником открытого конкурса. «Победой это не назвать, поскольку других желающих не было, но тем не менее мы, действительно, готовы взяться за дело», - заявил в мае Явейн.

В проекте реставрации сохранены торговые зоны с предприятиями общественного питания и продуктовым рынком, однако они уже не будет доминирующими, как это происходит сейчас. В обновленном квартале также будут «музейная зона с просветительским и развлекательным центром и учреждениями культуры».

К ней присоединятся коворкинги, студии и художественные центры. Кроме того, здесь появится зона для гостиниц «без звезд», зона апартаментов и офисная зона.

«Геометрическим центром комплекса и его главным публичным пространством станет Яблочная площадь. Транспортное обслуживание будет осуществляться по системе подземных проездов и автостоянок. В целом Апраксин двор останется пешеходной зоной. Новый ансамбль должны украсить элементы внешнего и внутреннего благоустройства - ряды фонарей, деревьев, скамеек, газоны и цветники», - говорится на странице Telegram Игоря Албина.

Сейчас уже проведена историко-культурная экспертиза, выявлены степени сохранности зданий, определены предписанные режимы реставрации. Заказчиком реставрации выступает управляющая компания «Апраксин двор», подведомственная комитету имущественных отношений.

В конце февраля глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк сообщила, что Смольный «перевезет» Апраксин двор из центра Петербурга в середине 2018 года. Арендаторов хотят отправить на окраины из-за масштабной реконструкции Апраксина двора. Рассматриваются две возможные площадки для размещения торговых площадей.

Общая площадь зданий в Апраксином дворе составляет почти 172,5 тыс. кв. метров, из них нежилая - 170 тыс. кв. метров. Все корпуса, за исключением 9, 10, 13, 14, 25, 29, 31, 53, 62 и 63, являются памятниками культуры и архитектуры местного значения. В собственности Петербурга находятся чуть более 107 тыс. кв. метров помещений, остальные 65,4 тыс. кв. метров - в частной собственности.

Проект реставрации Апраксина двора. Фото: Игорь Албин / Telegram