  • 25 Октябрь 2017
USD 25.10.2017 57.5852 +0.1146
USD ММВБ 03:17 57.62150  
EUR 25.10.2017 67.6856 +0.1289
EUR ММВБ 03:17 67.7160  
Нефть($) 24.10.2017 57.79 +0.82
Нефть(p) 24.10.2017 3327.85 +53.75

Проект реставрации Апраксина двора одобрен советом по сохранению культурного наследия

Автор:


© Фото: Instagram / @maximcancer

Темы дня

Эскиз реставрации за 19,5 млн рублей представила «Студия 44» Никиты Явейна.

Совет по сохранению культурного наследия при Смольном одобрил проект реставрации Апраксина двора за 19,5 млн рублей, который представила «Студия 44» Никиты Явейна. Об этом на своей странице в Telegram сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Архитектурное бюро «Студия 44» выиграло конкурс на разработку эскиза в мае 2017 года, тогда оно оказалось единственным участником открытого конкурса. «Победой это не назвать, поскольку других желающих не было, но тем не менее мы, действительно, готовы взяться за дело», - заявил в мае Явейн.

В проекте реставрации сохранены торговые зоны с предприятиями общественного питания и продуктовым рынком, однако они уже не будет доминирующими, как это происходит сейчас. В обновленном квартале также будут «музейная зона с просветительским и развлекательным центром и учреждениями культуры».

К ней присоединятся коворкинги, студии и художественные центры. Кроме того, здесь появится зона для гостиниц «без звезд», зона апартаментов и офисная зона.

«Геометрическим центром комплекса и его главным публичным пространством станет Яблочная площадь. Транспортное обслуживание будет осуществляться по системе подземных проездов и автостоянок. В целом Апраксин двор останется пешеходной зоной. Новый ансамбль должны украсить элементы внешнего и внутреннего благоустройства - ряды фонарей, деревьев, скамеек, газоны и цветники», - говорится на странице Telegram Игоря Албина.

Сейчас уже проведена историко-культурная экспертиза, выявлены степени сохранности зданий, определены предписанные режимы реставрации. Заказчиком реставрации выступает управляющая компания «Апраксин двор», подведомственная комитету имущественных отношений.

В конце февраля глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк сообщила, что Смольный «перевезет» Апраксин двор из центра Петербурга в середине 2018 года. Арендаторов хотят отправить на окраины из-за масштабной реконструкции Апраксина двора. Рассматриваются две возможные площадки для размещения торговых площадей.

Общая площадь зданий в Апраксином дворе составляет почти 172,5 тыс. кв. метров, из них нежилая - 170 тыс. кв. метров. Все корпуса, за исключением 9, 10, 13, 14, 25, 29, 31, 53, 62 и 63, являются памятниками культуры и архитектуры местного значения. В собственности Петербурга находятся чуть более 107 тыс. кв. метров помещений, остальные 65,4 тыс. кв. метров - в частной собственности.

Проект реставрации Апраксина двора. Фото: Игорь Албин / Telegram

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

    День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет где и как.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять бесплатных секций и студий для юных петербуржцев

    Актерскому мастерству, игре на музыкальных инструментах, авиамоделированию и многому другому школьники Северной столицы могут обучиться совершенно бесплатно. "Санкт-Петербург.ру" расскажет где.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов
    19.10.17
    Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд
    18.10.17
    Купить дискеты? Еще возможно!
    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram