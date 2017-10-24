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Telegram заключил мировое соглашение с экс-сотрудником Антоном Розенбергом

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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С предложением мирового соглашения выступили представители «Телеграфа», юридического лица мессенджера в РФ.

Telegram заключил мировое соглашение с экс-сотрудником Антоном Розенбергом. С предложением мирового соглашения выступили представители «Телеграфа», юридического лица мессенджера в РФ. Об этом сообщает vc.ru.

Розенберг и его адвокат согласились на это предложение, прокурор также не высказал возражений, таким образом Куйбышевский районный суд сегодня, 24 октября, утвердил мировое соглашение.

«Телеграф» будет обязан выплатить Розенбергу зарплату за вынужденные прогулы в размере 1,5 млн рублей после НДФЛ и компенсацию за моральный ущерб в размере 60 тыс. рублей. Также в трудовой книжке Розенберга будет указано, что он уволился по собственному желанию 24 октября 2017 года.

Розенберг в ответ на это отказывается от претензий к «Телеграфу» и соглашается не подавать иск повторно. В ответ «Телеграф» обязуется отозвать ответный иск к нему с претензиями на сумму 100 млн рублей.

Антон Розенберг - бывший технический директор «ВКонтакте», который потом работал в Telegram. В сентябре 2017 года он опубликовал историю конфликта с создателями соцсети Павлом и Николаем Дуровыми. По словам Розенберга, его незаконно уволили из Telegram на почве личной неприязни. После того как Розенберг подал в суд на «Телеграф», Дуров обвинил бывшего сотрудника в клевете и шантаже. На это Розенберг ответил, что Дуров угрожал ему уголовным преследованием.

Представительница «Телеграфа» отказалась комментировать мировое соглашение. Розенберг сообщил, что рассматривает его как признание своей правоты и что ему больше не запрещают писать о том, что он раньше работал в Telegram.

«Текст мирового соглашения практически полностью отвечает моим требованиям. Единственная моя уступка - отказ от дальнейших требований о восстановлении на работе», - сказал он. На новую работу Розенберг еще не устроился, но сказал, что получил много предложений.

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