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При обрушении арки на стадионе "Кировец" пострадали четверо рабочих

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© Фото: vk.com/spb_today

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"МеталлСтройКомплект" возводит на стадионе крытый футбольный стадион.

При обрушении арки на стадионе "Кировец" пострадали четверо рабочих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

"Один рабочий госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще трое осмотрены и направлены на амбулаторное лечение", - рассказали в ведомстве.

Обрушение металлической арки произошло около 12:40 в понедельник, 23 октября. В администрации Кировского района уточнили, что рабочие занимались монтажом ангара, пишет "Фонтанка.ру".

Конструкция предназначена для крытого футбольного стадиона, который возводит ООО "МеталлСтройКомплект". Какой из подрядчиков или субподрядчиков ответственен за происшествие, выясняется.

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