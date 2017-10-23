При обрушении арки на стадионе "Кировец" пострадали четверо рабочих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

"Один рабочий госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще трое осмотрены и направлены на амбулаторное лечение", - рассказали в ведомстве.

Обрушение металлической арки произошло около 12:40 в понедельник, 23 октября. В администрации Кировского района уточнили, что рабочие занимались монтажом ангара, пишет "Фонтанка.ру".

Конструкция предназначена для крытого футбольного стадиона, который возводит ООО "МеталлСтройКомплект". Какой из подрядчиков или субподрядчиков ответственен за происшествие, выясняется.