По факту нападения на ведущую "Эха Москвы" возбуждено уголовное дело. Татьяну Фельгенгауэр ударили ножом в шею прямо в редакции, напавший задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено в отношении 48-летнего мужчины по статье о покушении на убийство. СК не назвал имени нападавшего, однако на странице в Twitter "Эха Москвы" говорится, что нападавшего зовут Борис Гриц, РИА "Новости" пишет, что он гражданин Израиля.

"Нападавший был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. Пострадавшая незамедлительно доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь", - также рассказали в СК.

Нападение произошло днем 23 октября, угрозы для жизни Фельгенгауэр сейчас нет, говорится на официальном сайте "Эха Москвы". Пострадавшую доставили в институт Склифосовского, состояние оценивается как средне тяжелое. Журналист Владимир Варфоломеев на своей странице в Twitter написал, что "завершена операция, которую делали Тане, она переведена в палату", при этом подробностей о ее состоянии нет.

Профсоюз журналистов сделал заявление, что часть вины на нападение должны взять на себя федеральные телеканалы, которые ранее выпустили сюжеты, разжигающие ненависть в адрес Фельгенгауэр.

"Телеканал "Россия-24" неоднократно в своем эфире показывал сюжеты, в которых обвинял журналистов "Эха Москвы" и лично Татьяну Фельгенгауэр в работе "на Госдеп" и сотрудничестве с некими западными НКО, критике власти и якобы участии в митингах Навального. В сюжетах утверждается, что радиостанция занимается антигосударственной деятельностью и должна носить статус иностранного агента. При этом обвинения высказывались на фоне портрета Татьяны и ее коллег Александра Плющева и Максима Курникова. Мы считаем, что эти сюжеты разжигают ненависть в адрес наших коллег и могли спровоцировать нападении на Татьяну неуравновешенного человека", - говорится в тексте заявления.

Журналист Ксения Ларина также написала на своей странице в Facebook, что нападение нельзя расценивать как личное, не связанное с профессиональной деятельностью. "Друзья, сейчас будет очень много вранья. Будьте внимательны и осторожны, если вам захочется обсуждать различные журналистские версии о том, что Таню и бандита связывает личный конфликт, что это нападение никак не связано с ее профессиональной деятельностью. Тане перерезали горло. В редакции "Эха Москвы". Мы в ужасе", - написала она.

Той же версии придерживается журналист Олег Кашин, на которого напали в 2010 году. "Хочу назвать мразями людей из ГУВД, которые заговорили о личных мотивах", - цитирует его канал "Дождь".

При этом в допросе, который опубликовало московское управление МВД, нападавший говорит, что был знаком с Фельгенгауэр "по телепатическому контакту" в течение пяти лет. "Каждую ночь, используя телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально", - заявил он.